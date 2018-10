Ultime ore di piogge torrenziali: ulteriore avviso della Protezione Civile

di Redazione

Crotone24news.it

Pomeriggio ancora difficile per le zone ioniche della Calabria centro-settentrionali. Avviso di prudenza della Protezione Civile: evitare sottopassi.

Ulteriore avviso di massima prudenza da parte della Protezione civile regionale che conferma l'allerta meteo arancione fino alle ore 24:00 di oggi 23 ottobre su Crotonese, Cirotano e Sibaritide.

L'occhio del ciclone mediterraneo che ha portato nubifragi nel centro-sud si è portato verso l'isola di Malta, attirando ammassi di aria umida in risalita dal continente africano. Un fronte molto nuvoloso continua a lambire le coste ioniche della Calabria e della Puglia con intense piogge torrenziali da Crotone verso Corigliano Calabro (200mm di pioggia in 4 ore). A Crotone le forti piogge hanno creato allagamenti e disagi un po ovunque. Situazione critica in zona tribunale, scuola Pertini, Via Magna Grecia, Poggio Verde e quartiere Tufolo.

Situazione difficile lungo la strada che dal cimitero cittadino conduce a Capo Colonna, via Magna Grecia. Dalle colline d'argilla sovrastanti continua a scendere acqua mista a fango, pietre e altri detriti. Strada invasa dal fango all'altezza die locali Pesca Subacquea, Lido degli Scogli, Casarossa e Lido Atlantis.

«Come ampiamente previsto dai bollettini meteo diramati dalla Protezione Civile della Regione Calabria, sono in corso forti precipitazioni lungo il bordo ionico centro-settentrionale della Calabria - particolarmente intensi a Corigliano-Rossano e Crotone - che stanno provocando localmente straripamenti di alcuni corsi d'acqua con conseguente allagamento di alcune strade. Si sconsiglia vivamente di uscire da casa se non per motivi strettamente necessari e, in ogni caso, prestare molta attenzione in prossimità dei corsi d'acqua. Evitare categoricamente di percorrere o sottopassi».