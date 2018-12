Crotone: erogazione dell'acqua sospesa dalle 23:00 di oggi fino alle 6:00 di domani

di Redazione

Crotone24news.it

I tecnici Congesi saranno al lavoro per concludere l'intervento sulla perdita in via Santa Croce. Sospesa l'erogazione in nottata.

Congesi, la società che gestisce il servizio idrico in città, comunica che questa notte procederà alla riparazione definitiva della conduttura danneggiata in via S.Croce.

Per non creare disagi alla cittadinanza i lavori si effettueranno di notte e dalle ore 23.00 di oggi 5 dicembre fino alle ore 6.00 di domani 6 dicembre sarà necessaria l'interruzione del servizio idrico nelle zone di seguito indicate. Il servizio idrico sarà sospeso temporaneamente nelle seguenti zone: Zona Vescovatello, Zona San Francesco, Rione Gesù, Via G. Di Vittorio, Zona INPS, Via Giovanni Paolo II, Via Cutro, Via Mario Nicoletta e zone limitrofe, Piazza Pitagora, Via Poggioreale, Via Reggio, Viale Regina Margherita, Zona Marinella, Zona Marina, Vie del Centro Città (Via XXV Aprile, Via Torino, Via Primo Maggio, Via Vittorio Veneto), Zona Stazione FFSS .