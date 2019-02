Ciclone in formazione, allerta rossa sulla Calabria ionica per il 5 febbraio

di Redazione

La protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allerta meteo arancione per oggi 4 febbraio e ROSSA per il 5 febbraio.

Allerta meteo arancione per la giornata di oggi 4 febbraio su tutti i settori della Calabria ionica. Allerta rossa per la giornata di domani 5 febbraio. Sta nascendo in queste ore sul mar Ionio il violento ciclone che nelle prossime 36 ore, fino al pomeriggio di Mercoledì 6 Febbraio, provocherà forte maltempo nelle Regioni del Sud Italia e in modo particolare su Calabria e Sicilia ioniche.

La ciclogenesi ionica è già in atto: sarà un’ondata di maltempo dalle sembianze tropicali, perchè nonostante siamo in pieno inverno, non farà per nulla freddo. Domani, addirittura, pioverà persino oltre i 2.000 metri di altitudine su tutti i rilievi calabro-siculi: la tempesta porterà un caldo scirocco proveniente dall’entroterra egiziano, trascinando sull’Italia meridionale anche ingenti quantità di Sabbia del Sahara.

I temporali più violenti colpiranno la fascia ionica della Calabria centro/meridionale e della Sicilia sud/orientale, tra Serre, Aspromonte e Iblei. In modo particolare, in Aspromonte potranno cadere oltre 350mm di pioggia in poco più di 24 ore. I venti impetuosi da Nord/Est, invece soffieranno da domani su tutta la fascia ionica che va da Crotone a Pachino, con raffiche di oltre 100km/h e mareggiate violentissime su tutta la Sicilia orientale da Taormina in giù.

E’ alto il rischio di frane, allagamenti e inondazioni: sui rilievi si scioglierà in fretta la neve caduta copiosa nei giorni scorsi, e tutti i corsi d’acqua si ingrosseranno fino agli argini. Una situazione molto pericolosa da monitorare con particolare attenzione minuto per minuto (Previsioni: Meteoweb).