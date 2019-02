Torna l'inverno, in arrivo freddo e neve nel week-end

di Redazione

Nucleo di aria polare proveniente dai balcani porterà pioggia e neve sopra i 500 metri sulla Calabria.

L’Italia continua a vivere la grande anomalia anticiclonica di questo Febbraio 2019: splende il sole in tutto il Paese con banchi di nebbia e foschia in alcune aree costiere e di pianura.

Questa situazione persisterà ancora per qualche giorno, fino a Venerdì 22 Febbraio (compreso), per poi cambiare nel weekend al Centro/Sud dove arriverà aria più fredda dai Balcani. Non sarà un’ondata di gelo particolarmente intenso: il nocciolo più freddo dell’irruzione nordica rimarrà sui Balcani e non riuscirà a valicare l’Adriatico. Pur interessato in modo marginale dall’irruzione polare, al Sud arriverà l'invrno cupo tra Sabato 23 e Domenica 24 Febbraio.

Farà freddo soltanto da Pescara in giù sulla fascia Adriatica, e da Napoli in giù in quella tirrenica. Il maltempo sarà poco, e limitato all’estremo Sud: Calabria e Sicilia. Sulle altre Regioni ci sarà qualche veloce precipitazione nella giornata di Sabato, con sparute nevicate in collina (oltre i 300 metri) ma senza accumuli rilevanti tra Molise, Puglia, zone interne della Campania e Basilicata.

Invece in Calabria e Sicilia le precipitazioni saranno più rilevanti tra sabato pomeriggio e domenica sera, con nevicate sui rilievi oltre i 500–600 metri di quota. (Meteoweb.eu).