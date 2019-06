Crotone: rottura alla rete idrica, niente acqua in mezza città

di Redazione

Rottura alla condotta di via Vittorio Veneto, lavori in corso. Prevista l'erogazione nonp rima di domani mattina.

Avviso Servizio Idrico Congesi, la società che gestisce il servizio idrico in città, comunica che si è verificata in via Vittorio Veneto una rottura alla condotta.

Già da questo pomeriggio i tecnici sono al lavoro per riparare il guasto. Purtroppo nell'ambito delle attività hanno verificato che il danno è rilevante e saranno costretti a interrompere temporaneamente il servizio idrico in alcune zone della città Zone interessate dalla chiusura (dalle ore 19.00 fino a domani mattina ore 05.00) Via Cutro, Fondo Gesù, Borgata S.Francesco, via V. Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, corso Messina, via C. Colombo, via Regina Margherita.