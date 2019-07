Allerta arancione per la costa ionica: temporali e piogge torrenziali

di Redazione

Piove a dirotto da questa notte, il maltempo insisterà per tutta la giornata con forte intensità sulla fiscia ionica.

L'Arpacal ha emesso un avviso di allertamento unificato per tutta la giornata di martedì 16 luglio (dalle 00 alle 24) per l'intero territorio regionale.

In particolare l'allerta meteo di rischio idro-geologico e idraulico è di colore ARANCIONE per il settore ionico centro-settentrionale (province di Crotone e Cosenza), GIALLO sul resto della regione. Sono previste forti piogge con carattere temporalesco su tutta la Calabria, accompagnate da forte rischio di allagamenti soprattutto sui versanti orientali e della costa ionica.

A Crotone, in via precauzionale, è stata disposta l'ordinanza di evacuazione delle abitazioni in località Margherita ubicate in prossimità del canale 19. Le famiglie saranno ospitare presso la scuola di Margherita. Disposta anche la chiusura di via Volturno. Il Comune di Crotone rinnova l'invito alla massima prudenza e collaborazione.