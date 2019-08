Viabilità, stop alle auto in Piazza Duomo e isola pedonale in Piazza Pitagora

di Redazione

Dalla prossima settimana cambiano i sensi di marcia tra via Poggioreale e Piazza Pitagora.

Piazza Duomo libera dalle auto per restituire ai crotonesi un luogo simbolo della città. E’ una delle misure adottate con l’ordinanza dello scorso 14 agosto che prevede il divieto di sosta nella piazza antistante la Basilica Cattedrale.

Non è l’unico provvedimento adottato con l’atto nell’ambito di una migliore razionalizzazione della viabilità cittadina ed adottato con l’intento di garantire maggiore vivibilità nel centro cittadino. Il provvedimento, che nelle scorse settimane è stato condiviso con le associazioni di categoria del commercio con incontri che il sindaco Pugliese ha avuto presso la Casa Comunale con i rappresentanti delle associazioni, prevede anche l’estensione, dell'isola pedonale di via Vittorio Veneto comprendendo parte di Piazza Pitagora fino all'aiuola centrale.

Cambiano anche alcuni sensi di marcia: è istituito di istituto il doppio senso di circolazione da e per via Poggioreale nella restante area di Piazza Pitagora che incrocia con via Messinetti, la direzione obbligatoria verso Via Poggioreale per i veicoli provenienti da via Regina Margherita e via Cutro e l'inversione di marcia di via P. Raimondi con direzione di marcia da Piazza Umberto I° verso Piazza Duomo. Il provvedimento andrà in vigore entro la fine della prossima settimana per consentire i lavori di installazione della segnaletica verticale ed orizzontale. La modifica della viabilità è adottata in via sperimentale ma si conta sulla collaborazione dei cittadini non solo per questo primo step ma per dare continuità al nuovo piano di viabilità finalizzato ad ottimizzare la circolazione in tutta la città e valorizzarne i luoghi più significativi