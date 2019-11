Allerta meteo rossa per domenica: probabili nubifragi e alluvioni in Calabria

di Redazione

Crotone24news.it

La Protezione civile ha lanciato l'allerta massima di colore rosso per l'intera regione Calabria per l'intera giornata do domenica 23 novembre.

Il peggiorare delle condizioni meteorologiche nel Piemonte e in Liguria, coincideranno con l'estendersi della tempesta alle regioni meridionali, in special modo la Calabria sarà duramente colpita da violenti temporali con accumuli che potranno arrivare a 200 mm di pioggia in poche ore. Forti venti di scirocco sferzeranno i litorali ionici portando onde fino a 10 metri di altezza.

Il fronte nuvoloso di origine atlantica che sta scaricando in queste ore enormi quantità d'acqua sulle regioni del nord-ovest, si scontrerà con l'aria calda in risalita dall'Africa. Si prevedono per domenica e la prima parte della giornata di lunedì piogge torrenziali e violenti temporali. La Regione più colpita sarà la Calabria, dove avremo oltre 200mm di pioggia in molte località.

Lo Ionio andrà in burrasca con onde alte oltre 10 metri e violente mareggiate sul crotonese e sul Golfo di Taranto. La situazione è di massima allerta: la protezione civile ha infatti lanciato l’allerta rossa anche per tutta la Calabria. E il maltempo proseguirà pure dopodomani, lunedì 25 Novembre, con ulteriori forti piogge su gran parte del Sud e soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia. Alto il rischio di alluvioni e tornado. (Previsioni Meteoweb).