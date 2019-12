Festività natalizie, i provvedimenti per la viabilità cittadina

di Redazione

Per le celebrazioni in onore di S. Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare è stato disposto l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta per il giorno 4 dicembre 2019 su tutta piazza Duomo dalle ore 8.30 e sino al termine dell'evento.

Per consentire, inoltre, lo svolgimento della manifestazione "Via Roma in Festa" è stato disposta la chiusura di via Roma dall'incrocio con via Vittorio Veneto sino al civico n. 152 e delle traverse annesse ovvero via Pantusa, via Scalfaro direzione via Roma e via Daniele direzione via Roma il giorno 8 dicembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 22.00 Per consentire, inoltre, lo svolgimento della "Festa Natalizia" è stata disposta la chiusura il 15 dicembre 2019 di via Cutro dal civico n. 6 al civico n. 125 dalle ore 8.00 alle ore 22.00