Torna il maltempo: il ciclone di S. Crispina pronto a colpire la Calabria

Allerta meteo al Sud Italia per la “Tempesta di Santa Crispina” in arrivo dal Maghreb proprio in queste ore. Il maltempo delle prossime ore sarà molto violento, e inizierà a colpire la Sardegna nel pomeriggio di oggi 4 Dicembre, con violenti temporali e piogge intense.

La Protezione civile ha emesso un bollettino di ALLERTA METEO ARANCIONE per la giornata di domani 5 dicembre su tutta la fascia ionica della Calabrai; allerta gialla sul resto della regione. I fenomeni più estremi si verificheranno domani, giovedì 5 Dicembre, nel giorno di Santa Crispina, martire cristiana molto venerata in tutto il Mediterraneo. Sarà un giovedì di maltempo molto violento in Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. Forti piogge colpiranno anche la Basilicata. I fenomeni più estremi si verificheranno nelle zone ioniche calabresi e siciliane, dove secondo il modello Moloch dell’ISAC-CNR potranno cadere oltre 300mm di pioggia, soprattutto tra l’Aspromonte e le Serre, nella fascia ionica delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Pioggia torrenziale anche su Catanzaro città (oltre 100mm di pioggia) e nella Sicilia orientale, tra Messina e Catania, e in tutta l’area meridionale dello Stretto di Messina. Continuerà a diluviare in Sardegna, mentre forti temporali colpiranno il Canale di Sicilia, con nubifragi soprattutto su Malta e Pantelleria.

Nel pomeriggio si intensificheranno ulteriormente i venti soprattutto in Campania e Sicilia, mentre domani avremo un sostenuto scirocco in tutto il Sud. Consigliamo grande prudenza e precauzione in tutte le aree a rischio, dove i fenomeni di maltempo si potranno rivelare particolarmente pericolosi. (fonte: Meteoweb.eu)