Meteo | Le previsioni di Giuliacci: dopo le piogge bel fine settimana

di Redazione

Crotone24news.it

Nei prossimi giorni nuvole e piogge, in Italia, si concentreranno soprattutto all’estremo Sud e nelle regioni del versante tirrenico, coinvolgendo quindi anche la Calabria e, in parte, il Crotonese.

In particolare ciò significa che giovedì, a Crotone e provincia, il cielo si presenterà molto nuvoloso, con acquazzoni e temporali che insisteranno in diversi momenti del giorno. La giornata risulterà anche decisamente ventosa, a causa di forti venti di Scirocco, mentre le temperature, nonostante il maltempo, risaliranno di un paio di gradi, con la massima che a Crotone città si collocherà intorno ai 16 gradi.

Per venerdì è atteso un parziale miglioramento dle tempo: tra le nubi infatti tornerà a far capolino un po’ di sole e, in generale, non ci sarà bisogno dell’ombrello; anche le temperature saliranno di un altro paio di gradi, collocandosi leggermente al di sopra della norma. Nel fine settimana, con le perturbazioni che si terranno lontane dall’Italia, il tempo sarà nel complesso bello.

Sabato a Crotone e provincia si alterneranno nuvole e momenti di sole, in ogni caso senza minaccia di pioggia, con temperature sempre leggermente oltre la norma. Domenica poi tempo decisamente bello e soleggiato, anche se la giornata risulterà piuttosto ventosa per venti di Maestrale.

Cosa succederà la prossima settimana? Lunedì torneranno ad aumentare le nuvole, che comunque lasceranno spazio a delle temporanee schiarite e, nel complesso, non renderanno necessario l’ombrello: le piogge infatti si concentreranno prevalentemente sul versante tirrenico della Calabria, risparmiando il Crotonese. Le temperature non subiranno grandi variazioni e rimarranno relativamente miti. Cielo piuttosto nuvoloso anche martedì 10, ma sempre senza piogge e con spazio per qualche sprazzo di sole.

Arriveranno però delle correnti più fredde che faranno calare di qualche grado le temperature: la giornata, pur senza la pioggia, avrà quindi un sapore più invernale. A metà settimana, tra mercoledì 11 e giovedì 12, il tempo sarà nel complesso bello, ma con temperature relativamente basse. Un nuovo peggioramento è invece probabile per l’ultima parte della settimana: già venerdì 13 la pioggia potrebbe tornare a bagnare gran parte del Crotonese, e anche il fine settimana del 15 dicembre vedrà alternarsi sole e nuvole, con la possibilità di qualche momento piovoso.

Col. Mario Giuliacci www.meteogiuliacci.it