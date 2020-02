Rete idrica: a Crotone acqua alternata, domani mancherà in mezza città

di Redazione

Congesi, la società che gestisce il servizio idrico in città, a seguito dei lavori a cura del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese presso l'addutrice principale in località "Setteporte" sta ottimizzando la ridotta fornitura di acqua grezza proveniente dall'invaso di S. Anna. Questo comporta l'altenzanza del servizio idrico in città.

Congesi, in attesa che si completino i lavori, comunica le modalità di erogazione del servizio: da oggi 6 febbraio 2020 e fino alle 9,00 di domani 7 febbraio l’acqua sarà erogata nelle seguenti vie: Zona Vescovatello, Zona San Francesco, Rione Gesù, Via G. Di Vittorio, Zona INPS, Via Giovanni Paolo II, Via Cutro, Via Mario Nicoletta e zone limitrofe, Piazza Pitagora, Via Poggioreale, Via Reggio, Viale Regina Margherita, Zona Marinella, Zona Marina, Vie del Centro Città (Via XXV Aprile, Via Torino, Via Primo Maggio, Via Vittorio Veneto), Zona Stazione FFSS.

Dalle ore 9,00 e fino alle 20,00 di domani 7 febbraio l’acqua sarà erogata nelle seguenti vie: Centro Storico, Via San Leonardo, Discesa San Leonardo, Viale Gramsci, Viale Magna Grecia e traverse, Via Risorgimento, Via Libertà e traverse, Via Falcone, Via Borsellino, Parco Carrara, Via Matteotti, Via Roma (parte alta), Via Venezia (parte alta), Via Santa Croce, Via Paternostro, Via San Francesco, Via Carrara, Via Manna, Via G. Da Fiore, Via Nazioni Unite e traverse, Zona Lampanaro