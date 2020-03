Crotone: prolungata la chiusura ai pedoni del lungomare e di via V. Veneto

di Redazione

Il Commissario Straordinario Tiziana Costantino con propria ordinanza, per i motivi contingibili ed urgenti, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, ha stabilito il prolungamento del divieto assoluto, già disposto con precedente ordinanza n. 164 del 19.03.2020, di passeggio pubblico o di altra attività non rientrante tra gli spostamenti - per ragioni di lavoro, di salute o di necessità, di rientro presso la propria abitazione - consentiti dai D.P.C.M. dell’8 ed 11 marzo 2020 e non rispondenti a comprovate e non rinviabili esigenze primarie sulle seguenti vie - LUNGOMARE CITTADINO nel tratto compreso tra l’incrocio di via Antonio Piroso e piazza Marinai d’Italia sino all’incrocio con via Poseidonia; -- CORSO VITTORIO VENETO nel tratto compreso tra l’incrocio di via ROMA e piazza Pitagora. Con la stessa ordinanza il Commissario Straordinario ribadisce la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle ordinanze disposte dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Calabria ed invita la cittadinanza a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario.