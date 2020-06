Fase 2: a Crotone torna il mercatino del primo giovedì del mese

di Redazione

Torna il 4 giugno il tradizionale mercatino del primo giovedì del mese. Torna nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 che stabilisce che le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli idonei a prevenire il Covid-19.

A tale riguardo in occasione del mercatino che si terrà il prossimo 4 giugno è stata predisposta apposita ordinanza che prevede le linee guida per la ripresa delle attività commerciali disposti nel citato decreto della presidenza del Consiglio e la successiva ordinanza della Regione Calabria.

A tale riguardo una delle misure adottate è l’ampliamento dell’area normalmente assegnata per lo svolgimento del mercatino con la consequenziale chiusura al traffico veicolare istituendo, in via sperimentale, il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare, giovedì 4 giugno 2020 dalle ore 6:00 alle ore 15:00 nelle seguenti strade:

tratto in entrata di via C. Crea, dalla rotatoria monumento Carlo Turano fino all’incrocio con via Marinella e via Pastificio;

tratto in entrata di via C. Crea, dall’incrocio di via Cappuccini fino alla rotatoria monumento Carlo Turano;

via Louis Braille, dall’incrocio di via Spiagge delle Forche fino a via C. Crea;

via Giovanni Scalise, dall’incrocio con via Miscello da Ripe fino a via C. Crea;

via Francesco Le Rose, dall’incrocio con viale Regina Margherita fino a via Verdogne VI traversa.

Nell’ordinanza è inoltre previsto che agli operatori economici autorizzati è consentito svolgere le attività mercatali fino alle ore 13:00 al fine di consentire la pulizia delle strade, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di distanziamento sociale riportati nel decreto.

Gli operatori economici partecipanti dovranno garantire le seguenti misure di sicurezza: