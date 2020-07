Ambiente e turismo: a Crotone arriva il deposito GNL nel silenzio della politica

di Redazione

GNL a Crotone, balzo avanti dell'iter autorizzativo con il NOF del Ministero degli Interni.

L'impianto di rigassificazione sempre più vicino al via libera definitivo. Un altro importante tassello verso il completamento del progetto di Ionio Fuel per la realizzazione del deposito GNL (Gas Naturale Liquefatto) di Crotone.

La società partenopea ha ottenuto il Nulla Osta alla Fattibilità (NOF) dell’impianto dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria. Il via libera è arrivato nel corso di un Comitato Tecnico Regionale sui rischi di incidenti rilevanti tenutosi in videoconferenza. Il passaggio obbligatorio apre ora lo step successivo nell’iter di Autorizzazione Unica dell’opera che passerà al Ministero dell’Ambiente per le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il nuovo capitolo amministrativo che va ad aprirsi con la VIA servirà a verificare e certificare tutti i profili di rispetto ambientale del progetto. Il piano di Ionio Fuel prevede, in particolare, la realizzazione di un deposito di gas naturale liquefatto da 20mila metri cubi da realizzarsi nell’area industriale della periferia nord della città calabrese. L’obiettivo basilare è contribuire a trasformare il porto di Crotone in hub di rifornimento per la crescente attività delle navi con propulsione a GNL.