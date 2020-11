Meteo: allerta rossa sul Crotonese, attese piogge intense e nubifragi

di Redazione

Allerta meteo nel Crotonese per l'intensificarsi di un possente vortice depressionario, al momento incastrato tra la Tunisia e la Sardegna, che porterà nella giornata di domani piogge intense con rischio di nubifragi.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per l'intera giornata di domani 21 novembre, con inizio alle ore 24:00. In Calabria allerta rossa per l'intera provincia di Crotone e per i settori ionici del Catanzarese e del Cosentino. Allerta gialla sul resto della regione.

Il vortice ciclonico potrebbe sfociare in uragano con forti venti di libeccio e mareggiate molto pesanti, a rischio le coste ioniche della Calabria centro-settentrionale. Dalla prossima notte su alcune aree della Sicilia orientale e della Calabria ionica, risulteranno tra le più esposte al maltempo.

Il primo fronte intenso proveniente da Sud, si abbatterà sulla Calabria ionica già da questa sera, interessando soprattutto il Crotonese e i settori ionici del Catanzarese. Impulsi meridionali insisteranno in particolare sul Crotonese, anche per tutta la notte, con rovesci di pioggia sempre più intensi. Nubi e piogge anche sul resto della Calabria, sebbene in forma più irregolare.

Per la giornata di domani, maltempo ancora intenso che insisterà sul Crotonese, dove nel frattempo le correnti si orienteranno più da Sudest. Da sabato sera, poi per tutta la giornata di domenica, fino a tutto lunedì, il minimo depressionario, via via in trasferimento verso i settori tunisini settentrionali, convoglierà aria molto instabile o anche perturbata dal Mar Libico e Jonio sud-occidentale, proprio in direzione della Calabria, specie ionica.

Nel corso del weekend sono attesi fino a 200 mm di pioggia nelle aree interne del Crotonese e della Presila.