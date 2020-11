Maltempo, tornano le piogge: allerta arancione sulla Calabria ionica

di Redazione

Tornano le piogge sulla Calabria e in particolare sui settori ionici della regione, dove si prevede un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla serata.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un messaggio di allerta ARANCIONE per condizioni meteo avverse con aumento dei fenomeni critici a partire dalle ore 12:00 di oggi e valide per l'intera giornata di domani 29 novembre sull'intera fascia ionica della Calabria e sull'area tirrenica della sola provincia di Reggio Calabria.

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha convocato l'unità di crisi con le regioni che in queste ore sono state colpite dall’ondata di maltempo per fare il punto della situazione e valutare gli interventi necessari. Alla riunione, in videoconferenza, partecipano rappresentanti della Sardegna che già è pesantemente colpita, e della Calabria e della Sicilia, regioni dove si dovrebbero verificare i fenomeni più forti nelle prossime ore.

Al momento le previsioni meteo suggeriscono piogge abbondanti con fenomeni violenti localizzati sulla provincia di Reggio Calabria. Meno esposte le altre province calabresi.