Crotone: continuano i lavori di ripristino dei danni del maltempo

La task Force assessoriale (Lavori Pubblici, Urbanistica e Attività Produttive) istituita dal sindaco Voce a seguito dell'emergenza meteo continua il suo lavoro sia sul versante del ripristino della situazione sul territorio che rispetto alla stima dei danni per la quantificazione da inviare alla Regione Calabria per ottenere dal Governo lo stato di calamità naturale.

Sono stati decine gli interventi in tutta la città prioritariamente finalizzati a liberare canali di scolo e canaloni pregiudicati dagli eventi meteo e liberare le strade dal fango e successivamente per la sistemazione della pavimentazione stradale. Si continua a lavorare costantemente per la sistemazione dell’asfalto danneggiato.

Sono numerose le zone interessate dall’attività dell’amministrazione Sull’altro fronte si continuano a raccogliere le schede predisposte dall’Ente, in collaborazione con gli ordini professionali, per la stima del danno oltre che avere incontri costanti con le associazioni di categoria