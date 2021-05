Crotone: dal 20 maggio torna regolare il mercatino del primo giovedì del mese

Con ordinanza sindacale, in considerazione delle disposizioni conseguenti l'entrata in vigore dell'ordinanza del ministro della Salute del 7 maggio 2021 con la quale si applicano le misure della cosiddetta "zona gialla" secondo quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 e la successiva ordinanza ministeriale del 14 maggio 2021 che ha confermato la Calabria in zona gialla, è stato disposto la ripresa del regolare svolgimento del mercato del primo giovedì a far data dal mese di giugno.

Con la stessa ordinanza è stato disposto lo svolgimento straordinario del mercato per il giorno 20 maggio 2021.

A tale riguardo è stato disposto per il 20 maggio, dalle ore 6.00 alle ore 15.00, l'istituzione del divieto di sosta e di fermata nonché la chiusura al traffico veicolare nelle seguenti strade: - tratto di entrata di via C. Crea, dalla rotatoria monumento a Carlo Turano fino all'incrocio con via Marinella e via Pastificio - tratto di entrata di via C. Crea, dall'incrocio di via Cappuccini fino alla rotatoria monumento a Carlo Turano - via Louis Braille, dall'incrocio di via Spiagge delle Forche fino a via C. Crea - via Giovanni Scalise, dall'incrocio con via Miscello da Ripe fino a via C. Crea - via Francesco Le Rose, dall'incrocio con viale Regina Margherita fino a via Verdogne VI traversa. E' disposto che gli operatori commerciali autorizzati possano svolgere attività mercatale fino alle ore 13.00, al fine di consentire la pulizia delle strade, nel rispetto e degli obblighi di distanziamento sociale