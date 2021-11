Aeroporto: Jonica Airways nuova compagnia con sede operativa a Crotone

Territorio 29 Novembre 2021

Nel panorama italiano dei trasporti starebbe per nascere una nuova compagnia aerea per il trasporto passeggeri e merci. Secondo quanto riporta il sito web aircargoitaly.com – ed il condizionale, al momento è d’obbligo – la stessa dovrebbe avere sede all’aeroporto di Crotone, in qualità di hub operativo ed aeroportuale.

Il nome scelto sarebbe Jonica Airways ed a capo del progetto ci sarebbe il manager Salvatore Veltri insieme ad una cordata di imprenditori del Nord ed un fondo americano, ma – a quanto riporta il sito – non sarebbe esclusa la partecipazione di imprenditori calabresi al progetto.

La realizzazione operativa – riporta aircargoitaly.com – dovrebbe concretizzarsi nell’estate 2022; la flotta dovrebbe essere composta da due aeromobili Embraer 190. «Il piano industriale – riporta il sito avendo contattato Veltri – prevede “investimenti per circa 6 milioni di euro nel prossimo triennio solo per ciò che riguarda l’attività operativa e l’organizzazione commerciale. Non abbiamo ancora quantificato l’investimento per quanto riguarda il cargo poiché l’aeroporto di Crotone ha molte carenze infrastrutturali per organizzare una divisione apposita”.

Inoltre “gli aeromobili verranno noleggiati con la formula dry lease” e la previsione è di trasportare ortofrutta dalla Calabria “verso Germania, Inghilterra, Olanda, Emirati Arabi e Qatar. Supporteremo le – conclude Veltri – aziende calabresi agroalimentari all’export tramite un’organizzazione commerciale creata ad hoc”».