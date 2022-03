Estate 2022: Ryanair lancia 19 rotte in Calabria, 16 da Lamezia e 3 da Crotone

Territorio 10 Marzo 2022

Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia, ha annunciato oggi (10 marzo) il suo più grande operativo estivo per la Calabria, con 19 rotte in totale di cui quattro nuove rotte da Lamezia per Genova, Memmingen, Vienna, Norimberga e una nuova rotta da Crotone per Venezia, supportando la ripresa del turismo e dell’occupazione in Italia ed in Calabria.

Ryanair è uno dei maggiori investitori esteri in Italia, con 25 nuovi aeromobili basati per l’estate 2022, che portano il numero totale di aeromobili in Italia a 92, con un investimento di oltre 9 miliardi di dollari, generando oltre 3.000 posti di lavoro altamente remunerati nel settore aviazione ed oltre 40.000 posti di lavoro indiretti in 29 aeroporti italiani.

L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair sulla Calabria includerà:

1 aereo basato a Lamezia – investimento di $ 100 milioni

19 rotte in totale – 16 da Lamezia Terme e 3 da Crotone

5 nuove rotte tra cui Genova, Memmingen, Vienna, Venezia e Norimberga

Oltre 1,7 milioni di passeggeri previsti nel FY23

Oltre 1.200 posti di lavoro totali, di cui 30 diretti

Il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: "In qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, siamo lieti di annunciare il nostro operativo estivo da record per la Calabria che offre 92 voli settimanali su 16 rotte da Lamezia Terme e 3 da Crotone, comprese 5 nuove rotte per Genova, Memmingen, Vienna, Venezia e il nuovo volo bisettimanale per Norimberga. Questa crescita rafforza il nostro impegno a sostenere la ripresa del mercato italiano con ulteriori collegamenti internazionali, dando allo stesso tempo una spinta al turismo in questa tanto attesa estate."

Voli da Lamezia Terme: