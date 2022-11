Aeroporto: pubblicato il bando di gara per la tratta Crotone-Roma

Territorio 26 Novembre 2022

E’ stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale Europa il bando di gara per la rotta Crotone - Roma Fiumicino, secondo quanto stabilito in fase di conferenza dei servizi dei mesi scorsi.

Un punto cardine nel percorso che l’amministrazione ha intrapreso insieme alla Regione Calabria e ad altri enti, facendosi promotrice di una rotta vitale per garantire la continuità territoriale della nostra città. La connessione con un Hub come Roma Fiumicino permette di connettere Crotone al resto delle destinazioni anche internazionali. Sette giorni su sette, per tre anni di servizio (con opzione per il quarto anno) e tariffe agevolate per i residenti e gli studenti universitari sono i punti fermi della proposta dell’ente che ha avuto l’ok della commissione. Le proposte potranno pervenire fino al 24 gennaio, con avvio del servizio imposto al 26 Marzo 2023.

“Un altro passo fondamentale, riconosciuto il progetto portato avanti dall’amministrazione in fase di conferenza dei servizi nel tutelare la continuità territoriale e consentire così anche lo sviluppo dello scalo. Un lavoro di concerto con gli altri enti, quali Regione Calabria, MIMS, ENAC, SACAL, che ringrazio. Una rotta vitale, Crotone-Roma Fiumicino, di cui la città ha bisogno. Le condizioni del bando sono sicuramente appetibili e auspichiamo in una evoluzione positiva, fermo restando l’incertezza legata allo scenario geopolitico internazionale che orienta le scelte economiche delle compagnie aeree” dichiara l’assessore ai Trasporti Luca Bossi