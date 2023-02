Crotone: l'assessore Maia Bruni incontra le guide turistiche calabresi

Territorio 22 Febbraio 2023

In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations e promossa in Italia dalla Associazione Nazionale Guide Turistiche, l’Assessore al turismo e crocieristica del Comune di Crotone, Maria Bruni, ha voluto riunire tutte le guide calabresi a Crotone.

All’incontro erano presenti guide turistiche provenienti da tutta la Calabria e, all’unisono, è stato ribadito il valore di queste professionalità, a supporto del potenziamento del turismo calabrese e sono state individuate le prime modalità per un loro coinvolgimento più strutturato

L’assessore Bruni ha confermato che vi è una forte richiesta di tali professionalità che sono fondamentali per una seria fruizione e valorizzazione dell’intero territorio ancor più al servizio del sistema crocieristico calabrese che soltanto a Crotone, da marzo a novembre, prevede l’arrivo di 32 navi da crociera.

Al contempo ha fatto presente che, molto spesso, le visite guidate sono effettuate da personale non specializzato o, ancor peggio, che improvvisa e ciò rappresenta un danno alla professionalità in coloro che hanno investito nella formazione ma anche per una corretta presentazione di un città Tutte le guide presenti hanno rappresentato le esigenze del settore, le criticità ma anche le potenzialità che questa figura se, adeguatamente coinvolta, può costituire un’ opportunità di lavoro: dal 2015 la Regione non pubblica concorsi per questi profili, mancano i controlli su chi opera senza l’abilitazione, i commercianti non sono adeguatamente preparati all’accoglienza.

Dall’altra parte, la riunione si è conclusa condividendo una serie di proposte tese a valorizzare la figura della guida turistica e dare un’adeguata promozione alle professionalità esistenti. Innanzitutto sul sito del Comune di Crotone sarà pubblicato l’elenco delle guide turistiche calabresi con i contatti e la specifica della tipologia di lingua straniera conosciuta.

Inoltre, nelle iniziative in cui il Comune darà il patrocinio, si chiederà ai proponenti, ove previste visite del territorio, di avvalersi delle guide abilitate; inoltre, nei progetti in cui il Comune parteciperà e la cui finalità è quella della promozione del turismo sul territorio calabrese ovvero la valorizzazione integrata di cultura, storia, tradizione e natura, si inserirà nella scheda progettuale la previsione di visite con le guide turistiche abilitate