Turismo: riunione con l'assessore per coordinare l'accoglienza dei crocieristi

Territorio 04 Aprile 2023

L’assessore al turismo e crocieristica Maria Bruni ha promosso una riunione con enti ed associazioni per l’accoglienza dei crocieristi. La finalità della riunione è stata quella di far trovare una città pronta ed organizzata ad accogliere turisti internazionali che arriveranno dal mese di aprile a novembre: per l’anno in corso saranno infatti 35 le navi da crociera che arriveranno al porto di Crotone.

Sono state invitate le associazioni dei commercianti (già coinvolte nell’anno 2022), i Comitati delle vie cittadine, Proloco, UNPLI, le associazioni Multitracce, Amici del Tedesco, l’Associazione fiere, feste e sagre, Confindustria, le Associazioni dell’agricoltura e dell’artigianato.

La volontà comune è definire un format di accoglienza, aperto agli operatori del territorio, che possa essere un modello per la gestione dell'accoglienza dei turisti.

La Bruni, ha evidenziato che, le crociere rappresentano un’importante opportunità economica e ha sollecitato gli operatori economici locali affinchè rivestano un ruolo attivo facendo trovare una città con negozi e bar aperti, addetti alla vendita che sappiano parlare la lingua inglese, predisponendo offerte speciali per l’occasione, sconti riservati, menu turistico, degustazioni con prodotti tipici crotonesi

La Confcommercio, in merito al centro storico, ha ribadito che quest'area deve considerarsi il "condominio delle imprese" e dunque si adopererà per un coinvolgimento delle attività commerciali ivi presenti. La Bruni ha aggiunto che, ad es in piazza Castello il bar ed il ristorante che c’erano negli anni precedenti, oggi sono chiusi mentre l’attivazione di un punto di ristoro sarebbe utile perche la visita al Castello è la meta fissa dei turisti. Sempre in merito al centro storico, il Comitato sta cercando di coinvolgere gli operatori ivi presenti, ( ristoranti, bar), organizzando una locandina on line in cui inserire le offerte del giorno e la stessa è aperta a quanti vorranno aderire al fine di dare informazione, su dove è possibile mangiare, fare una degustazione di prodotti tipici, bere qualcosa, acquistare un ricordo di Crotone

Il Comune, dal canto suo, nell’ambito del progetto Visit Crotone sta predisponendo una nuova cartellonistica con le indicazioni per promuovere l’offerta turistica del territorio oltre un’app; inoltre, ha concordato con la Pro loco che nelle date dello sbarco, saranno attivati due info point: nello spazio immediatamente attiguo al terminal e in piazza Pitagora. Presso queste strutture, i crocieristi potranno trovare il materiale promozionale della città con percorsi culturali, naturalistici ed eventuali eventi previsti; inoltre, tutti gli operatori commerciali potranno consegnare propri leaflet con offerte per la giornata, dal cibo allo shopping.

Alle unità della Proloco, gli Amici del Tedesco affiancheranno una unità del servizio civile europeo con conoscenza del tedesco; a tal proposito, gli Amici del Tedesco hanno ricordato che, grazie all’Erasmus, su Crotone arriveranno tantissimi studenti internazionali.

Inoltre, visto che sono pervenute segnalazioni di turisti interessati ad acquistare casa a Crotone, si è concordato di coinvolgere gli operatori del settore immobiliare che potrebbero presentare loro offerte.

Il presidente dell’Associazione fiere, feste e sagre, proprio per far trovare una Crotone “viva” ha dato la disponibilità di coinvolgere gli operatori di tutta la regione affinchè allestiscano sul corso Vittorio Veneto, stand di prodotti tipici calabresi, tutti confezionabili e trasportabili a bordo nave

A conclusione la Bruni ha concordato con i partecipanti che, l’arrivo delle navi passeggeri rappresenta un’occasione per valorizzare il lavoro sinergico e di squadra che insieme si sta portando avanti e, come una squadra, ciascuno per competenza, sta offrendo il proprio contributo