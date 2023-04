Conferenza servizi su viabilità in località "Donno Ciccio" sulla SP12

Territorio 26 Aprile 2023

È tornata a riunirsi questa mattina nella Sala Giunta la conferenza di servizi promossa e convocata dal Presidente Sergio Ferrari inerente la viabilità in località “Donno Ciccio” sulla Strada provinciale 12.

Alla conferenza hanno partecipato il Presidente Ferrari, il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Vincenzo Lagani, l’Amministrazione Comunale di Melissa guidata dal Sindaco Raffaele Falbo, il Consorzio di Bonifica con l’ing. Bevilacqua, il dirigente del settore Viabilità e Lavori Pubblici ing. Francesco Benincasa e la Protezione Civile con il dott. Giuseppe Frisenda.

Al termine della precedente conferenza di servizi i presenti avevano stabilito e concordato su indicazione del Presidente Ferrari, una duplice linea di intervento. Nel medio e lungo periodo la redazione a cura del Consorzio di Bonifica di un progetto preliminare di intervento, mentre nel breve periodo la messa in sicurezza del tratto da parte dell’Ente intermedio. Si è inteso inoltre coinvolgere la Protezione Civile della Regione Calabria, per appurare se e in che modo possa supportare un’azione tale da assicurare a stretto giro la percorribilità in sicurezza del tratto viario.

Il dott. Frisenda ha accolto le istanze dei presenti ed ha rassicurato ha dato disponibilità ad effettuare un sopralluogo con propri tecnici e ad avviare interlocuzione al riguardo con il Direttore Generale del Dipartimento regionale delle Protezione Civile Domenico Costarella. Il Sindaco di Melissa ha condiviso l’impostazione data dal Presidente della Provincia, sottolineando che occorre fare tutto quanto utile e necessario anche attivando e promuovendo interlocuzioni istituzionali regionali e nazionali.

“Non possiamo perdere ulteriore tempo – ha chiarito Ferrari – è indispensabile procedere e farlo in fretta. La Provincia, è bene sottolinearlo è Ente danneggiato perché ha subito un danno, ed è per questo che in modo ufficiale provvederò a darne comunicazione agli enti preposti. Ora però, ci preme fissare obiettivi e tempi ed è per questo che in accordo con Consorzio di Bonifica, Protezione Civile, Amministrazione Comunale di Melissa si è concordato di procedere secondo un cronoprogramma e vale a dire: - entro il 28 aprile 2023 primo riscontro da parte della Protezione Civile; - entro il 5 maggio 2023 atti propedeutici all’intervento di messa in sicurezza da parte della Provincia di Crotone; - entro il 2 luglio 2023 definizione e consegna progetto di fattibilità a cura del Consorzio di Bonifica.”