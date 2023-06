Crotone: dal governo 250 mila euro per potenziare la videosorveglianza

Territorio 11 Giugno 2023

E’ stato approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno il progetto di potenziamento della videosorveglianza in città ed in particolare nel quartiere Papanice ed in altre zone della città. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

La comunicazione dell’avvenuto finanziamento è arrivata dal Ministero dell’Interno che ha ritenuto ammissibile la proposta progettuale redatta dal Settore V del Comune finanziandola per un importo di 250.000 euro.

Nello specifico si tratta di un progetto per la installazione di ulteriori trenta telecamere di video sorveglianza, oltre quattro lettori di targa, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti sul territorio cittadino.

In particolare, nel progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale ed approvato dalla Giunta, è stata programmata l’installazione delle videocamere al fine di implementare ulteriormente il sistema di controllo e garantire la sicurezza dei cittadini.

Il progetto era stato candidato nell’ambito della procedura prevista dal Ministero dell’Interno per l’individuazione di “interventi di sorveglianza tecnologica del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia” .

Il buon esito della proposta progettuale rende fiduciosa l’amministrazione rispetto ad una altra proposta presentata a seguito di decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’implementazione di ulteriori impianti di videosorveglianza territoriale nel centro cittadino

“Nella nostra programmazione avevamo previsto l’implementazione della videsorveglianza in città. Su questa linea siamo in perfetta sintonia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine. Avevamo previsto l’intervento nel Piano delle Opere Pubbliche per il 2024. Il fatto che ci sia stato già finanziato ci consente di operare già quest’anno. Debbo ringraziare il dirigente Salvatore Gangemi e il Settore V dell’Ente per il lavoro che stanno facendo, in questa materia, finalizzato a rafforzare ed ampliare il sistema di sicurezza in città” dichiara l’assessore Parise