Turismo crocieristico: riaperti i termini dell'avviso per 11 stand espositivi

Territorio 07 Agosto 2023

Il Comune di Crotone, su proposta dell’assessore al Turismo e Crocieristica, Maria Bruni, ha riaperto i termini dell’Avviso finalizzato all’installazione -in occasione degli arrivi delle navi da crociera- di n. 11 stand sul corso Vittorio Veneto.

Gli operatori economici avranno la possibilità di esporre e vendere i prodotti tipici calabresi di carattere alimentare e non alimentare per offrire ai turisti la possibilità di conoscere le eccellenze eno-gastronomiche ed artigianali calabresi.

La finalità è la promozione e valorizzazione del territorio calabrese coinvolgendo i turisti nelle degustazioni dei sapori locali e mostrare loro i prodotti dell’artigianato calabrese, espressione di tradizioni e dei vecchi mestieri.

In queste date, inoltre, il Comune - in piazza Pitagora- ha attivato un desk turistico con distribuzione di materiale informativo e promozione della Città e l’indicazione dei percorsi del progetto Visit Crotone.

“Con Visit, dichiara la Bruni, il Comune offre una variegata proposta turistica con una serie di percorsi: quello naturalistico (Calanchi, Vrica e Stuni, Foce del Fiume Neto), quello del Centro Storico, archeologico (Parco Archeologico e Museo di Capo Colonna, Museo Archeologico Nazionale) e quello marino (immersioni subacquee, escursioni a vela)

Altro tassello importante per il potenziamento, in generale, del flusso turistico sarà il ripristino del volo diretto per Roma e la possibilità che avranno i turisti di atterrare e giungere, direttamente, su Crotone”

Le prossime date delle crociere saranno: 10- 14-15- agosto, 2-7 (con due navi), 19-27-30 settembre, 5-6-9-22-24 ottobre: possono partecipare all’avviso per gli stand, gli operatori iscritti al Registro Imprese e in possesso dell’autorizzazione alla vendita su area pubblica/SCIA