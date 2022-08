Davide lotta per la vita: l'orrore della madre e il messaggio di Siniša Mihajlović

Tra le persone accorse in strada la sera dell'aggressione di Davide Ferrerio c'era anche sua mamma. In un primo momento, la donna non ha riconosciuto il figlio. Poi ha visto i soccorritori del 118 che lo caricavano sull'ambulanza: è stato un choc. "Non ero convinta che fosse lui, poi l'ho riconosciuto dai vestiti. - ha spiegato la donna - Mi ha detto 'ti voglio bene mammà, e si è accasciato".

Sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, il giovane è ricoverato in Terapia intensiva in condizioni gravissime. Per provare a svegliarlo, i suoi familiari gli fanno ascoltare l’inno del Bologna (la sua squadra del cuore), i cori della stadio che frequenta da anni, e da ieri anche le parole dell’allenatore rossoblu Sinisa Mihajlovic, che gli ha inviato un messaggio: «So che puoi sentirmi anche mentre dormi. Svegliati presto, così ci conosciamo prima, e così vieni prima a Casteldebole. Conoscerai i giocatori per cui fai il tifo, ci divertiremo tutti insieme».

La violenta aggressione è avvenuta la sera di giovedì 11 agosto in una strada adiacente il tribunale della città di Crotone. A ridurre Davide in condizioni critiche sono stati i colpi ricevuti: una ginocchiata allo sterno e due colpi alla testa, dice la relazione del medico legale Massimo Rizzo. A colpirlo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il 22enne Nicolò Passalacqua, che gli uomini della Squadra mobile di Crotone hanno arrestato nel pomeriggio di venerdì, con l’accusa di tentato omicidio.