Piano vaccini: in Calabria prolungato open day per maturandi e docenti

Regionale 07 Giugno 2021

E' stato prolungato l'open day per i maturandi e i docenti in Commissione d'esame. Da oggi, inoltre, è anche il turno dei ragazzi della terza media. I maturandi, infatti, hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa promossa dalla Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Struttura Commissariale e Difesa, Aziende Sanitarie e Croce rossa, per realizzare gli esami in sicurezza e tranquillità.

Tra sabato e domenica sono stati 5.194 i ragazzi nati nel 2002 e nel 2003 che si sono recati nei centri vaccinali. Per dare la possibilità a coloro che nel weekend non si sono potuti recare nei vari punti, l'open day è stato prolungato sino a mercoledì 9 giugno.

Gli studenti che devono sostenere la maturità e i docenti che fanno parte delle Commissioni d'esame e devono ricevere la prima dose, rende noto la Protezione civile regionale, potranno, quindi, ancora presentarsi per la vaccinazione senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di autocertificazione che attesti la proprio condizione - firmata dai genitori in caso di minore - e la copia di un documento di identità allegato.

Da oggi, lunedì 7 giugno, scatterà anche il turno dei ragazzi della terza media, anch'essi impegnati nelle prove di esame. Questi ultimi potranno ricevere il vaccino da parte dei pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali, sempre dopo la consegna di un'autocertificazione firmata dalla madre o dal padre. Il modello di autocertificazione e l'elenco dei principali punti vaccinali aderenti sono scaricabili sul sito rcovid19.it. (ANSA).